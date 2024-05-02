В окупованому Бердянську після вибуху спалахнула пожежа

У тимчасово окупованому Бердянську сьогодні, 2 травня, ввечері пролунав вибух. Після цього у місті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну в Telegram і радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

У свою чергу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, що вибух лунав у районі "Дормаш", де розташовані російські окупанти.

Глава МВА розповіла, що чекає на уточнену інформацію.

"Після цього вогонь розгорівся локаційно у мікрорайоні Колонія", - додала вона.

За її словами, вибух місцеві жителі почули близько 20:20.

Вибухи у Бердянську

Зазначимо, у Бердянську нерідко лунають вибухи, навіть незважаючи на те, що місто знаходиться за 100 кілометрів від лінії фронту.

Зокрема місцеві жителі чули вибухи 12 березня. Тоді в місті був "приліт" по складом із боєприпасами.

При цьому у лютому жителі Бердянська чули вибухи близько півгодини. Вони гриміли за містом.

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