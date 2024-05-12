В оккупированном Бердянске прозвучал громкий взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину в Telegram .

Более детальную информацию об инциденте Галицина пока не раскрыла.

По ее словам, жители слышали взрыв в разных микрорайонах Бердянска.

Взрывы в Бердянске

Стоит заметить, что временно оккупированный Бердянск находится в 100 километрах от линии фронта на побережье Азовского моря. Несмотря на такое далекое расстояние, там регулярно звучат взрывы.

В частности, 5 мая в Бердянске подорвали автомобиль, в результате чего был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии. Взрывчатку заложили под авто.

При этом 2 мая в Бердянске взрыв услышали в районе "Дормаш", где размещены российские военные.

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