В Бердянську підірвали автомобіль, ліквідовано колаборанта

У Бердянську в неділю, 5 травня, на Великдень, пролунав вибух. Було ліквідовано місцевого колаборанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну в Telegram, соцмережі.

"Сьогодні, 5 травня, у Бердянську підірвали колаборанта", - розповіла Галіціна.

За її даними, було ліквідовано співробітника окупаційної виправничої колонії.

"Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм зрадник помер на місці", - додала голова МВА.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, про підрив авто повідомили самі окупанти.

За версією рашистів, невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії, де він спрацював.

Від отриманих травм зрадник помер на місці події.

Ситуація у Бердянську

Російські війська окупували Бердянськ Запорізької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну взимку 2022 року. Місто продовжує перебувати під контролем загарбників, а Бердянський порт росіяни перетворили на місце зосередження техніки та живої сили.

При цьому, незважаючи на окупацію, у місті добре розвинений партизанський рух, який допомагає українським силам оборони ліквідовувати місця зосередження окупантів та місцевих зрадників, які перейшли на бік ворога. Наприклад, буквально 2 травня у Бердянську пролунав вибух. Після нього почалася пожежа.