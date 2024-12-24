В окупованому Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради міста, - ЗМІ

Автомобіль підірвали у дворі будинку Європейська, 56. На місці подій працювала бригада швидкої допомоги, втім наразі невідомо чи постраждав особисто Нечета.

Як розповідають "Новини Донбасу", зрадник раніше завідував будинком культури "Нафтохімік", втім, після початку повномасштабної війни одразу перейшов на бік окупантів. Після цього активно брав участь у становленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури.

У тому ж числі Нечета записувався до лав партії "Єдина Росія" й зрештою був призначений головою окупаційної ради.