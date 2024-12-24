В Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационного совета города, - СМИ

Автомобиль взорвали во дворе дома Европейская, 56. На месте событий работала бригада скорой помощи, однако пока неизвестно пострадал ли лично Нечета.

Как рассказывают "Новости Донбасса", предатель ранее заведовал домом культуры "Нефтехимик", впрочем, после начала полномасштабной войны сразу перешел на сторону оккупантов. После этого активно участвовал в становлении российской власти, склонял на сторону врага других работников культуры.

В том же числе Нечета записывался в ряды партии "Единая Россия" и в конце концов был назначен председателем оккупационного совета.