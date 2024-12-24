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В Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационного совета города, - СМИ

Иллюстративное фото: в Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационного совета города (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль, который мог принадлежать главе оккупационного совета города Василию Нечете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Автомобиль взорвали во дворе дома Европейская, 56. На месте событий работала бригада скорой помощи, однако пока неизвестно пострадал ли лично Нечета.

Как рассказывают "Новости Донбасса", предатель ранее заведовал домом культуры "Нефтехимик", впрочем, после начала полномасштабной войны сразу перешел на сторону оккупантов. После этого активно участвовал в становлении российской власти, склонял на сторону врага других работников культуры.

В том же числе Нечета записывался в ряды партии "Единая Россия" и в конце концов был назначен председателем оккупационного совета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Севастополе недавно взорвали автомобиль с предположительно капитаном 1-го ранга Черноморского флота.

Также в апреле в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) коллаборанта Василия Прозорова.

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