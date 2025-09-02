У Міненерго відповіли на ідею Путіна про "співпрацю" щодо Запорізької АЕС
Ідея російського диктатора Володимира Путіна про "співпрацю" України, США та РФ щодо Запорізької АЕС - це спроба використати станцію як інструмент для подальшої війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України у Facebook.
У Міненерго нагадали, що через російську окупацію ЗАЕС станція перебуває в умовах позапроєктної загрози - тобто режиму, який не був передбачений ні конструктивно, ні процедурно.
При цьому після того, як Запорізька АЕС опинилася під контролем росіян, РФ допустила "системні, критично небезпечні деформації в технічному функціонуванні цього ядерного об'єкта". Йдеться не тільки про руйнування основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської дамби, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що призводило до повного блекауту.
"У цьому контексті публічні заяви президента РФ від 2 вересня 2025 року щодо впровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією мають розцінюватися як свідчення спроби використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України", - наголосили у відомстві.
У Міненерго закликали міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці погрози мають отримати чітку й однозначну оцінку.
Також у відомстві заявили, що розглядають ідею Путіна як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці.
Що сказав Путін
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що за "сприятливих обставин" він допускає співробітництво зі США та Україною і ЗАЕС.
При цьому очільник Кремля не уточнив, який саме вигляд має мати така співпраця.