Путін заявив про "готовність" співпрацювати зі США та Україною щодо окупованої ЗАЕС

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова до співпраці зі США та Україною щодо окупованої Запорізької атомної електростанції, якщо "складуться сприятливі обставини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

За словами очільника Кремля, російська сторона вже обговорювала це питання з американськими партнерами.

"Ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно ці питання теж з ними обговорювали. Те саме, до речі, стосується і української сторони", - заявив диктатор.

Пізніше він додав, що якщо "складуться сприятливі обставини", буцімто Росія, США та Україна "можуть утрьох співпрацювати на ЗАЕС".