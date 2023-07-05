В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі залізниці

За даними місцевих пабліків, вибухи пролунали у районі залізної дороги.

У мережі з'явилися відео з місця подій, на яких видно густий стовп диму.

При цьому інформації про ситуацію у місті поки немає ні від української, ні від російської сторони.

Вибухи на окупованих територіях

У населених пунктах, що перебувають під тимчасовою окупацією росіян часто повідомляють про "бавовна". Зазвичай вибухи трапляються у місцях зосередження живої сили, техніки, складів боєприпасів ворога чи на залізній дорозі.

Наприклад, вчора в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Тоді наші бійці вдарили по черговому складу окупантів у Макіївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.