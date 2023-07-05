В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе железной дороги

Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой прогремели взрывы в районе железной дороги 5 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По данным местных пабликов, взрывы прогремели в районе железной дороги.
В сети появились видео с места событий, на которых виден густой столб дыма.
При этом информации о ситуации в городе пока нет ни от украинской, ни от российской стороны.
В населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией россиян, часто сообщают о "бавовне". Обычно взрывы происходят в местах сосредоточения живой силы, техники, складов боеприпасов врага или на железной дороге.
Например, вчера в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда наши бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.
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