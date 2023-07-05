RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе железной дороги

Иллюстративное фото: в оккупированной Ясиноватой раздались взрывы в районе железной дороги (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой прогремели взрывы в районе железной дороги 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, взрывы прогремели в районе железной дороги.

В сети появились видео с места событий, на которых виден густой столб дыма.

При этом информации о ситуации в городе пока нет ни от украинской, ни от российской стороны.

Взрывы на оккупированных территориях

В населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией россиян, часто сообщают о "бавовне". Обычно взрывы происходят в местах сосредоточения живой силы, техники, складов боеприпасов врага или на железной дороге.

Например, вчера в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда наши бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьЯсиноватая