У окупованій Макіївці після вибухів сталась масштабна пожежа на нафтобазі

За повідомленнями окупантів, пожежа трапилась на Червоногвардійській нафтобазі. Там нібито трапився розлив нафтопродуктів. Також є інформація про те, що у житловому районі "селище Крупської" частково відсутнє електропостачання.

"На нафтобазі в Макіївці через обстріл загорілися п'ять ємностей із паливом, стався розлив. Вогонь із палаючих ємностей перейшов на дерева, що стоять поблизу", - пишуть Telegram-канали.

Відео пожежі на нафтобазі публікують пропагандистські ресурси. Місцеві жителі скаржаться, що у Макіївці "якась жесть".

Вибухи у Макіївці

У вівторок, 4 липня, в окупованих Донецьку та Макіївці сьогодні, 4 липня, пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі вже опублікували наслідки влучення. Пізніше стало відомо, що Сили оборони вдарили по черговому складу російських окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

А в ніч 1 січня внаслідок удару по зосередженню окупантів в Макіївці Донецької області РФ зазнала значних втрат, коли загинули сотні мобілізованих і ще стільки ж отримали поранення. Буквально вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони завдали тоді удару по будівлі ПТУ в Макіївці за допомогою РСЗВ HIMARS.

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