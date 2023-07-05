В оккупированной Макеевке после взрывов произошел масштабный пожар на нефтебазе

По сообщениям оккупантов, пожар произошел на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов. Также есть информация о том, что в жилом районе поселок Крупской частично отсутствует электроснабжение.

"На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с горящих емкостей перешел на стоящие вблизи деревья", - пишут Telegram-каналы.

Видео пожара на нефтебазе публикуют пропагандистские ресурсы Местные жители жалуются, что в Макеевке "какая-то жесть".

Взрывы в Макеевке

Во вторник, 4 июля, в оккупированных Донецке и Макеевке сегодня, 4 июля, прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания. Позже стало известно, что Силы обороны ударили по очередному составу российских оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

А в ночь 1 января в результате удара по сосредоточению оккупантов в Макеевке Донецкой области РФ понесла значительные потери, когда погибли сотни мобилизованных и еще столько же получили ранения. Буквально вчера заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны нанесли тогда удар по зданию ПТУ в Макеевке с помощью РСЗО HIMARS.

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