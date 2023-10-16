В окупованій Херсонській області викрили майже 60 колаборантів, які катували українців

Правоохоронці встановили особи 57 колаборантів, які вступили до створеного російськими окупантами "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону, та катували українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Зазначається, що "підбір" ворожих поплічників до лав окупаційного органу здійснювали кадрові співробітники ФСБ.

Після отримання "посад" колаборантам видали "посвідчення" та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю. Це дозволяло їм вільно пересуватися по захопленій частині Херсонської області та проводити каральні заходи проти місцевих жителів.

Повідомляється, що під час таких "рейдів" росіяни та їхні поплічники викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили їх у катівні.

Там до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі катували струмом і протягом тривалого часу залишали без води.

Таким чином окупанти фабрикували "справи" проти українців, яких намагалися схилити до співпраці з ворогом або визнати себе "винними" у причетності до партизанського руху.

На підставі задокументованих злочинів про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) повідомили 57 "посадовцям" карального органу РФ.

З повним переліком імен можна ознайомитись за посиланням.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано за злочини проти України.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні затримали російську агентку, яка шпигувала і наводила ракети.

Окрім того, російську агентку, яка "наводила" ракети на критичну інфраструктуру в Кіровоградській області, засудили до довічного ув'язнення.

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