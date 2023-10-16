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Шпигувала і наводила ракети. У Херсоні затримали агента РФ

Херсон, Понеділок 16 жовтня 2023 10:57
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Шпигувала і наводила ракети. У Херсоні затримали агента РФ Фото: у Херсоні затримали агента РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала для ворога у Херсоні. Вона виявилась місцевою та яка з червня за власної ініціативи почала працювати на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний "звіт" агресору", - йдеться в повідомленні.

За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.

СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала для РФ у Херсоні (t.me/SBUkr)

"Така "діяльність" зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження. Для здійснення ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе", - додали в СБУ.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року за власної ініціативи почала працювати на ворога.

Вона "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Затримання зрадників у Херсоні

Нагадаємо, Херсон було деокуповано у листопаді 2022 року. З того часу СБУ постійно затримує зрадників, які перейшли на бік загарбників. Так, раніше СБУ в Херсоні затримала медсестру. Вона працювала на ФСБ та "зливала" ворогові персональні дані українських захисників.

Крім того, у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу. Додамо, що з початку війни СБУ виявила понад 2 тис. зрадників, які пішли на держзраду і співпрацю з ворогом.

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Служба безпеки України Херсон
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