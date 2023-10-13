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"Наводила" ракети на Кіровоградську область: зрадницю засудили до довічного ув'язнення

П'ятниця 13 жовтня 2023 14:16
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"Наводила" ракети на Кіровоградську область: зрадницю засудили до довічного ув'язнення Фото: навідницю ракет засудили до довічного ув'язнення (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд засудив до довічного ув'язнення російську агентку, яка "зливала" окупантам локації військової та критичної інфраструктури у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що за координатами зрадниці росіяни здійснювали неодноразові ракетні удари по території Кіровоградської області. Серед основних цілей окупантів були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі.

&quot;Наводила&quot; ракети на Кіровоградську область: зрадницю засудили до довічного ув'язнення

Правоохоронці затримали зловмисницю у березні цього року "на гарячому" під час фотографування одного з місцевих заводів.

За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни.

Для збору розвідданих жінка об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Отримані дані вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму "зв’язковому". Ним виявився її знайомий - бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті. Після цього він "звітував" своєму російському куратору з ФСБ.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй найвищу міру покарання - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали інформатора російського ГРУ, який влаштувався у міжнародний благодійний фонд, щоб шпигувати за оборонцями міста.

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Служба безпеки України Кропивницька область
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