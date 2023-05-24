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В оккупированной Феодосии сообщают о взрывах

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Феодосия, Среда 24 мая 2023 15:11
В оккупированной Феодосии сообщают о взрывах Фото: в Феодосии слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Крыму в среду, 24 мая, раздался взрыв. Его слышали жители Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Только что - сильный бабах в районе Феодосии", - говорится в сообщении.

Подробной информации о причинах и обстоятельствах взрыва пока нет. Оккупационные власти также не сообщают деталей инцидента.

В оккупированной Феодосии сообщают о взрывах

скриншот google.com/maps

Взрывы в Крыму

В последнее время на территории оккупированного полуострова участились взрывы. В частности, сегодня над Крымским мостом был замечен дым. Оккупационные власти заявили о якобы проведении учений и перекрыли переправу.

Кроме того, 24 мая в сети появилась информация, что в Черном море атакован уникальный российский корабль "Иван Хурс". Это первое разведывательное судно РФ. Российские Telegram-каналы заявляли, что корабль атаковали три морские дроны после прохождения пролива Босфор.

Следует отметить, что россияне на фоне взрывов в Крыму начали готовиться к обороне оккупированного полуострова. По данным СМИ, российская армия вырыла километры окопов на севере Крыма, а оккупанты начали искать партизан, причастных к взрывам и диверсиям.

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