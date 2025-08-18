ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупированный Донецк под массированной атакой дронов: в городе слышны взрывы

Донецк, Понедельник 18 августа 2025 02:31
UA EN RU
Оккупированный Донецк под массированной атакой дронов: в городе слышны взрывы Иллюстративное фото: Донецк атакуют неизвестные ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Донецке слышны звуки взрывов. Город массированно атакуют неизвестные ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и российские Telegram-каналы.

В разных районах городе раздаются взрывы.

В результате прилетов и падения обломков, вспыхнули пожары и наблюдается задымление.

Информация о последствиях атаки пока что отсутствует.

Атаки на Донецк

Напомним, последний раз дроны массированно атаковали Донецк 29 июля. Тогда в городе прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.

Вечером 14 августа неизвестные дроны ударили по оккупированному городу Енакиево. В городе зафиксировали прилеты, было слышно детонацию и начался пожар.

А 11 августа Силы обороны Украины ударили по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия