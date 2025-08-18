Оккупированный Донецк под массированной атакой дронов: в городе слышны взрывы
Во временно оккупированном Донецке слышны звуки взрывов. Город массированно атакуют неизвестные ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и российские Telegram-каналы.
В разных районах городе раздаются взрывы.
В результате прилетов и падения обломков, вспыхнули пожары и наблюдается задымление.
Информация о последствиях атаки пока что отсутствует.
Атаки на Донецк
Напомним, последний раз дроны массированно атаковали Донецк 29 июля. Тогда в городе прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.
Вечером 14 августа неизвестные дроны ударили по оккупированному городу Енакиево. В городе зафиксировали прилеты, было слышно детонацию и начался пожар.
А 11 августа Силы обороны Украины ударили по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.