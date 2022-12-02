Десятки 200-х та 300-х. ЗСУ накрили позиції окупантів під Мелітополем, - Федоров

Українські війська завдали удару по позиціях росіян неподалік села Терпіння в Запорізькій області. У ворога є втрати та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

"Недалеко від Терпіння окупанти отримали настільки гаряче привітання від ЗСУ, що тепер десятками везуть "двохсотих" та "трисотих" до міської лікарні", - розповів він, додавши карту з місцем, де були вражені позиції ворога.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що російські війська зазнають втрат на Запорізькому напрямку. Поранених окупантів до Мелітополя звозять вантажівками. Під шпиталь використовують навіть школу.

Як повідомлялося, у середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

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