Бійці ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби противника у Пологах

Українські бійці встановили точне місце розташування комплексу радіоелектронної боротьби противника в окупованих Пологах (Запорізька область) та завдяки артилерійському підрозділу знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Напередодні підрозділ ССО України встановив точне місце перебування комплексу радіоелектронної боротьби противника у місті Пологи Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Бійці зазначають, що окрім створення перешкод силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом.

"Координати ворожого РЕБу наші воїни передали дружнім артилерійським підрозділам, які знищили комплекс противника", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомляють, що саме цей підрозділ Сил спеціальних операцій раніше відзначився знищенням ворожого комплексу С-300, який обстріляв пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинуло немовля.