В окупованій Асканії-Нова знову пожежа через окупантів: вогонь знищив рідкісні рослини

14:26 20.03.2026 Пт
2 хв
Супутникові знімки підтвердили пошкодження унікального степу
aimg Тетяна Веремєєва
В окупованій Асканії-Нова знову пожежа через окупантів: вогонь знищив рідкісні рослини Фото: Пожежа спалахнула в заповіднику "Асканія-Нова" (Getty Images)

На території тимчасово окупованого Біосферного заповідника "Асканія-Нова" зафіксовано нове займання. Пожежа виникла внаслідок воєнних дій окупаційної адміністрації, що призвело до пошкодження унікальних екосистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна.

Читайте також: Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нову"

За повідомленням адміністрації заповідника, пожежа розпочалася 10 березня о 13:45 на ділянці "Південна". Причиною стало займання сухої рослинності степу після збиття безпілотника. Таким чином, черговий інцидент в окупованій "Асканії-Нова" був фактично спричинений роботою ворожих систем ППО.

Аналіз післяпожежного супутникового знімка Sentinel-2 підтвердив, що площа згарища у заповідній зоні (масив "Південний", квартал 45) склала 1,8 га. Вогонь охопив цілинні степові біотопи, де зростали охоронювані угруповання рослинності, занесені до Зеленої книги України:

  • ковила українська;
  • ковила волосиста.

Наслідки пожежі в заповіднику "Асканія-Нова" (фото: Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна)

Фахівці зазначають, що на поточному супутниковому знімку також добре простежуються наслідки попередніх масштабних пожеж у степу "Асканія-Нова", які сталися за період окупації.

Раніше РБК-Україна писало про наслідки окупації заповідника "Асканія-Нова". Після захоплення росіянами територія зазнала значних втрат - через пожежі, руйнування екосистеми, нестачу ресурсів і незаконне вивезення рідкісних тварин. Також повідомляється про тиск на працівників, екологічні збитки та фіксацію воєнних злочинів, тоді як українські науковці продовжують дослідження дистанційно.

Ми розповідали, яким був заповідник до початку повномасштабної війни в Україні.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
