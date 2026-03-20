В окупованій Асканії-Нова знову пожежа через окупантів: вогонь знищив рідкісні рослини

На території тимчасово окупованого Біосферного заповідника "Асканія-Нова" зафіксовано нове займання. Пожежа виникла внаслідок воєнних дій окупаційної адміністрації, що призвело до пошкодження унікальних екосистем.

За повідомленням адміністрації заповідника, пожежа розпочалася 10 березня о 13:45 на ділянці "Південна". Причиною стало займання сухої рослинності степу після збиття безпілотника. Таким чином, черговий інцидент в окупованій "Асканії-Нова" був фактично спричинений роботою ворожих систем ППО.

Аналіз післяпожежного супутникового знімка Sentinel-2 підтвердив, що площа згарища у заповідній зоні (масив "Південний", квартал 45) склала 1,8 га. Вогонь охопив цілинні степові біотопи, де зростали охоронювані угруповання рослинності, занесені до Зеленої книги України:

ковила українська;

ковила волосиста.

Наслідки пожежі в заповіднику "Асканія-Нова" (фото: Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна)

Фахівці зазначають, що на поточному супутниковому знімку також добре простежуються наслідки попередніх масштабних пожеж у степу "Асканія-Нова", які сталися за період окупації.