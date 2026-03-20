В окупованій Асканії-Нова знову пожежа через окупантів: вогонь знищив рідкісні рослини
На території тимчасово окупованого Біосферного заповідника "Асканія-Нова" зафіксовано нове займання. Пожежа виникла внаслідок воєнних дій окупаційної адміністрації, що призвело до пошкодження унікальних екосистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна.
За повідомленням адміністрації заповідника, пожежа розпочалася 10 березня о 13:45 на ділянці "Південна". Причиною стало займання сухої рослинності степу після збиття безпілотника. Таким чином, черговий інцидент в окупованій "Асканії-Нова" був фактично спричинений роботою ворожих систем ППО.
Аналіз післяпожежного супутникового знімка Sentinel-2 підтвердив, що площа згарища у заповідній зоні (масив "Південний", квартал 45) склала 1,8 га. Вогонь охопив цілинні степові біотопи, де зростали охоронювані угруповання рослинності, занесені до Зеленої книги України:
- ковила українська;
- ковила волосиста.
Наслідки пожежі в заповіднику "Асканія-Нова" (фото: Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна)
Фахівці зазначають, що на поточному супутниковому знімку також добре простежуються наслідки попередніх масштабних пожеж у степу "Асканія-Нова", які сталися за період окупації.
Раніше РБК-Україна писало про наслідки окупації заповідника "Асканія-Нова". Після захоплення росіянами територія зазнала значних втрат - через пожежі, руйнування екосистеми, нестачу ресурсів і незаконне вивезення рідкісних тварин. Також повідомляється про тиск на працівників, екологічні збитки та фіксацію воєнних злочинів, тоді як українські науковці продовжують дослідження дистанційно.
