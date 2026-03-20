В оккупированной Аскании-Нова снова пожар из-за оккупантов: огонь уничтожил редкие растения

На территории временно оккупированного Биосферного заповедника "Аскания-Нова" зафиксировано новое возгорание. Пожар возник в результате военных действий оккупационной администрации, что привело к повреждению уникальных экосистем.

По сообщению администрации заповедника, пожар начался 10 марта в 13:45 на участке "Южный". Причиной стало возгорание сухой растительности степи после сбития беспилотника. Таким образом, очередной инцидент в оккупированной "Аскании-Нова" был фактически вызван работой вражеских систем ПВО.

Анализ послепожарного спутникового снимка Sentinel-2 подтвердил, что площадь пожарища в заповедной зоне (массив "Южный", квартал 45) составила 1,8 га. Огонь охватил целинные степные биотопы, где росли охраняемые группировки растительности, занесенные в Зеленую книгу Украины:

ковыль украинский;

ковыль волосистый.

Последствия пожара в заповеднике "Аскания-Нова" (фото: Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна)

Специалисты отмечают, что на текущем спутниковом снимке также хорошо прослеживаются последствия предыдущих масштабных пожаров в степи "Аскания-Нова", которые произошли за период оккупации.