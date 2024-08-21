"Попит був неймовірним". Як "Асканія-Нова" приймала туристів до війни

Унікальний біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області перебуває нині під ворожою окупацією . Від початку повномасштабного вторгнення РФ мандрівники втратили можливість відвідувати цей потужний туристичний магніт на півдні України.

Про те, як туристи приїжджали в "Асканію" до війни та що їм подобалось найбільше, розповів у коментарі РБК-Україна засновник клубу екологічного туризму "Добре поїхали" Ярослав Козак .

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Чи "вистачало" заповіднику відвідувачів

За словами експерта, біосферний заповідник "Асканія-Нова" був одним із найпотужніших туристичних магнітів на півдні України і приймав безперебійно дуже великий потік туристів.

"У плані того, щоб відвідати дендропарк, зоопарк... Вони (адміністрація заповідника, - Ред.) були безвідмовні. У них бронювання майже на пів року вперед завжди було", - поділився Козак.

Він нагадав, що заповідник містив безліч унікальних тварин і птахів.

"І кафрські буйволи, і стада сайгаків, і коні Пржевальського... Це все - неймовірно красиво, неймовірно цікаво. І з хорошими гідами, з хорошими спеціалістами, люди не просто їдуть зробити фотографії, селфі на фоні тварин, а дізнатися якомога більше про природу, рослинний і тваринний світ, про поведінку тварин... Воно все дуже гарно виглядало", - поділився чоловік.

Він додав, що попит на екскурсії та тури у заповідник був неймовірним.

"У нас за ці всі роки, які ми їздили, не було жодного вільного місця на травневі й червневі тури в "Асканію"... Автобус було завжди повністю забито", - зізнався фахівець.

На які екскурсії був найбільший попит

Засновник клубу екологічного туризму розповів, що крім "традиційних" екскурсій та прогулянок заповідником, мандрівники могли долучитися до "ексклюзивних екскурсій" - фотосафарі на машинах.

Йдеться про виїзд у степ, під час якого можна було побачити екзотичних тварин зблизька.

"На ці екскурсії був найбільший попит... З досвіду скажу, що це було досить важко, але ми, як постійні відвідувачі, з 2008 року жодного сезону не пропускали... Ми з 2008 року на травневі свята й пізніше возили групи. Возили великі групи, по 50 осіб туристів", - пояснив він.

За словами Козака, "стандартна екскурсія" від більшості туроператорів тривала здебільшого 2,5 години та давала туристам можливість відвідати дендропарк та зоопарк.

"Бігом-бігом, поїли й поїхали далі. У нас був трішки інший підхід. Ми старалися все найцікавіше, що є в "Асканії", показати туристам", - пояснив спеціаліст.

Які локації могли побачити туристи в "Асканії"

Засновник "Добре поїхали" розповів, що у межах організованих клубом заходів, мандрівники мали змогу побачити і "відкриті" локації вільні для доступу, і ті, вхід в які було дозволено лише у супроводі.

"Це - дендропарк. Його стара та нова частина. Тому що у стару частину вхід вільний, а в нову частину дендропарку - вхід лише з екскурсоводом. Так само зоопарк - є стандартна екскурсія, а є екскурсія по великому колу (з виходом на зовнішні ставки)", - пояснив він.

Козак зауважив, що з таким підходом люди могли побачити набагато більше, що робило екскурсії значно цікавішими.

"Ну і, звичайно ж, виїзд у степ на машинах. Це 2,5 години тими вольєрами, де тварини, скажімо так, у напіввільних умовах перебували. Це - величезна площа, 24 кілометри квадратних, але ви коли їдете, тієї сітки не бачите. Просто у степу пасуться величезні стада копитних", - додав фахівець.

Що можна вважати найбільшою цінністю заповідника

За словами експерта, найцікавіше, про що не розповідають турфірми й чого не знає більша частина туристів - номер один в "Асканії" - власне заповідний степ.

"Це - ділянка степу поза межами населеного пункту... Дві величезні заповідні ділянки - "Південна" й "Північна"... Єдиний в Європі такий великий за площею масив заповідного степу, що зберігся недоторканим. Таким, яким він виглядав 500 чи 1000 років тому. Це якраз найбільша цінність "Асканії". Про неї чомусь мало говорять на туристичних сайтах", - розповів він.

Козак пояснив, що дендропарк і зоопарк - рукотворні об'єкти, тоді як природній об'єкт (через який "Асканія", власне, і стала заповідником), це саме цей заповідний степ.

"І от у нас була тематична поїздка якраз в "Асканію" у травні місяці, коли цвіте ковила. Щоб люди побачили цвітіння ковили у степу, не порушуючи заповідного режиму. Тільки з дороги можна знімати було узбіччя, не можна заходити у степ... (ну, є там якісь стежки, можна походити ними)", - поділився чоловік.

Скільки міг тривати "тематичний тур"

Організатор пояснив, що усвідомлюючи необхідні для такої "тематичної" екскурсії часові проміжки, маршрут заздалегідь планувався на кілька днів:

з виїздом із Херсона

через Олешківські піски (один із найбільших погорблених піщаних масивів Європи, розташований в лівобережній частині пониззя Дніпра)

через Арабатську Стрілку (піщану косу-півострів у західній частині Азовського моря, в АР Крим і Херсонській області, що відділяє Сиваш від моря)

із заїздом на Бирючий Острів (косу в українській частині Азовського моря, що входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку)

із кількома заїздами у біосферний заповідник "Асканія-Нова"

"Ми двічі заїжджали в "Асканію" - для того, щоб мати із чотирьох днів туру два дні в "Асканії". І ми за два дні встигали показати туристам практично все найцікавіше та найцінніше, що там є", - зауважив Козак.

Як заповідник працював під час пандемії та коли була остання поїздка

За словами експерта, навіть у період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та суворих карантинних обмежень у 2020 році, в "Асканію" організовували "індивідуальні" (дистанційні) тури.

"Навіть під час карантину у нас були замовники - індивідуальні тури. Дистанційні тури, коли люди на своїх машинах (оскільки автобусам не дозволялось заїжджати), власним транспортом їхали. Ішла колона - 5-6 машин - я їх телефоном вів по маршруту. Їх чекали гіди у певних місцях. І в тому числі й в "Асканію" вони заїжджали на екскурсію. Тобто і в ковідний рік ми проводили екскурсії в "Асканію", - розповів Козак.

Він уточнив, що остання подорож до заповідника відбулась влітку 2021 року.

"Востаннє ми там були у червні 2021 року. На березі Азовського моря, з ночівлею, на Арабатській Стрілці, корабликом на Бирючий Острів, катером по Сивашу... Дивилися птахів... Віктор Семенович Гавриленко, колишній директор "Асканії", який віддав 30 років свого життя "Асканії-Новій", він ще й чудовий фахівець по Присивашшю. Він розробив маршрути спостереження за птахами Присивашшя. І ми по його маршрутах їздили", - підсумував Козак.