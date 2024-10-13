Загарбники приготували жителям окупованих територій "сюрприз" із транспортом, - ЦНС

Зазначається, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей стикаються з багатьма незручностями - несправні автобуси, графік роботи максимум до 18:00, 40-50 хвилин очікування на маршрутку в години пік. "Кусаються" і ціни на проїзд - не менше 20 російських рублів за поїздку.

Люди жаліються на неможливість доїхати додому після роботи. Єдиним варіантом залишається таксі, яке не кожному по кишені.

Тим часом місцева окупаційна адміністрація готується до чергового "покращення" - ймовірного підняття цін на проїзд для покращення якості перевезень. Колаборанти вже проводять опитування, під час яких запитують чи готові містяни платити більше за кращу якість.

"Втім, підвищення вартості проїзду ніяк не вплине на якість роботи громадського транспорту. Тотального браку водіїв через масову мобілізацію їх до армії окупанта та зношеність автопарку в такий спосіб не позбутися", - йдеться у повідомленні.