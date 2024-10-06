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Окупанти знову вивезли українське зерно з окупованого Маріуполя, - ЦНС

Неділя 06 жовтня 2024 15:48
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Окупанти знову вивезли українське зерно з окупованого Маріуполя, - ЦНС Фото: росіяни вивезли чергову партію українського зерна до РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти продовжують красти і вивозити зерно з України. Зокрема, це вкотре сталося в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

"Загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС розповіли про сам процес. За їх інформацією, ворог збирає зерно у місцевих аграріїв через шантаж.

"Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його", - уточнив ресурс.

В кінці публікації Центр національного спротиву зазначив, що такі дії РФ є частиною її політики з пограбування українських ресурсів на окупованих територіях, що призводить до значних економічних втрат для України і посилює гуманітарну кризу в регіоні.

Нагадаємо, днями ЦНС повідомив про те, що в захопленому Маріуполі ворог розпочав будівництво великого ринку сільськогосподарської продукції. Однак насправді це буде центр для виведення краденого українського майна.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.

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