Окупанти знову вивезли українське зерно з окупованого Маріуполя, - ЦНС
Російські окупанти продовжують красти і вивозити зерно з України. Зокрема, це вкотре сталося в окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.
"Загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у ЦНС розповіли про сам процес. За їх інформацією, ворог збирає зерно у місцевих аграріїв через шантаж.
"Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його", - уточнив ресурс.
В кінці публікації Центр національного спротиву зазначив, що такі дії РФ є частиною її політики з пограбування українських ресурсів на окупованих територіях, що призводить до значних економічних втрат для України і посилює гуманітарну кризу в регіоні.
Нагадаємо, днями ЦНС повідомив про те, що в захопленому Маріуполі ворог розпочав будівництво великого ринку сільськогосподарської продукції. Однак насправді це буде центр для виведення краденого українського майна.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України в Іран.
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