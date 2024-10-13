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Захватчики приготовили жителям оккупированных территорий "сюрприз" с транспортом, - ЦНС

Фото: на ВОТ повысятся тарифы на проезд в транспорте (t4pua.org)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Украины повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Таким образом захватчики пытаются "улучшить качество перевозок".

Отмечается, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей сталкиваются со многими неудобствами - неисправные автобусы, график работы максимум до 18:00, 40-50 минут ожидания маршрутки в часы пик. "Кусаются" и тарифы на проезд - не менее 20 российских рублей за поездку.

Люди жалуются на невозможность доехать домой после работы. Единственным вариантом остается такси, которое не каждому по карману.

Тем временем местная оккупационная администрация готовится к очередному "улучшению" - вероятному повышению цен на проезд для улучшения качества перевозок. Коллаборационисты уже проводят опросы, во время которых спрашивают готовы ли горожане платить больше за лучшее качество.

"Впрочем, повышение стоимости проезда никак не повлияет на качество работы общественного транспорта. Тотальной нехватки водителей из-за массовой мобилизации их в армию оккупанта и изношенности автопарка, таким образом не избавиться", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На предприятиях временно захваченных территорий захватчики планируют наладить производство иранских дронов типа "Шахед".

Кроме того, россияне вывозят украинское зерно из временно оккупированного Мариуполя.

Между тем в Крыму наблюдается катастрофическая нехватка рабочих кадров из-за массового выезда населения.

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