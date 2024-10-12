На окупованих територіях України вироблятимуть "Шахеди", - ЦНС

Російські загарбники розглядають можливість налагодження виробництва іранських дронів "Шахед" на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Водночас, зберігати БпЛА планують у міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення в ролі "живого щита". Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення виготовлених дронів.

Зазначається, що виробництво ударних дронів планують вести під землею та залучити до збирання студентів професійних училищ. За планами, виробництво на окупованих територіях має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів.

Атака по базі зберігання "Шахедів" у РФ

Останнім часом російський агресор розширив частоту і масштаби застосування іранських дронів-камікадзе проти України. Майже щоночі та навіть удень заграбники запускають дрони в напрямку різних областей країни.

Напередодні ввечері в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31. Паралельно росіяни запустили безпілотники в напрямку півдня та з північного сходу країни.

Згодом у Сумах пролунали вибухи. ППО працювала по ворожих дронах.

9 жовтня ВМС України та СБУ вдарили ударними дронами по базі зберігання дронів-камікадзе типу "Шахед" у населеному пункті Октябрьский в Краснодарському краї Росії. На базі розміщувалися близько 400 ударних дронів.

Було уражено масштабну територію, на місці прильотів почалася вторинна детонація.

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