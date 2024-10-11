В окупованому Криму тотальна нестача кадрів на ринку праці через виїзд населення, - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму спостерігається брак кадрів. Це пов'язано з тим, що населення залишає регіон через страх збільшення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Таким чином, через дефіцит робочої сили ринок праці на окупованому півострові просідає. Інформаційний ресурс зазначив, що у державних структурах цю проблему намагаються вирішити високими для регіону зарплатами та "ротаціями російських гастролерів". У приватному ж секторі проблема залишається. "Загалом, за часів правління росіян, Крим перетворився на військову базу, де живуть силовики, солдати та їх обслуга. Проте під час війни жити на базі стає небезпечно й логічно, що мирне населення обирає залишити регіон", - додали у ЦНС.