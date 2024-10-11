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В окупованому Криму тотальна нестача кадрів на ринку праці через виїзд населення, - ЦНС

П'ятниця 11 жовтня 2024 01:30
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В окупованому Криму тотальна нестача кадрів на ринку праці через виїзд населення, - ЦНС Фото: у Криму спостерігається дефіцит робочої сили (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У тимчасово окупованому Криму спостерігається брак кадрів. Це пов'язано з тим, що населення залишає регіон через страх збільшення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Таким чином, через дефіцит робочої сили ринок праці на окупованому півострові просідає.

Інформаційний ресурс зазначив, що у державних структурах цю проблему намагаються вирішити високими для регіону зарплатами та "ротаціями російських гастролерів". У приватному ж секторі проблема залишається.

"Загалом, за часів правління росіян, Крим перетворився на військову базу, де живуть силовики, солдати та їх обслуга. Проте під час війни жити на базі стає небезпечно й логічно, що мирне населення обирає залишити регіон", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, минулого місяця в Центрі національного спротиву повідомили, що Росія досі не може побороти кадровий голод на окупованих територіях України. Зокрема, не вистачає вчителів, комунальників і лікарів, оскільки люди відмовляються співпрацювати з ворогом. Через це захоплені регіони не функціонують.

Крім того, у серпні в ЦНС писали, що росіянам не вдалося сформувати так звану "владу" в окупованих селах. Для того, щоб покрити дефіцит колаборантів, ворог запустив конкурс "лідери села", за участь у якому обіцяли гроші.

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