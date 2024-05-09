Окупанти формують "реєстр небажаних мешканців" Маріуполя: кому не дозволятимуть жити у місті
Росіяни формують "реєстри" мешканців Маріуполя, яким буде заборонено проживати у місті. Дані введення окупанти здійснюють на тлі побоювань активізації української "агентури".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву" в Telegram.
Так, йдеться як про тих, хто підлягає депортації й тих хто не зможе повернутись.
"Через різні обставини до міста повернулись 600 мешканців, але окупанти бояться повернення "агентури" Сил Оборони, тому й створюють відповідний реєстр
"Маємо черговий злочин РФ, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано ЗС РФ, через політику Кремля", - пояснюють в ЦНС.
Водночас, як зазначають у Центрі нацспротиву, до Маріуполя завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії, через що у регіоні змінюється демографічний склад населення.
Ліквідація окупантів на території Маріуполя
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі напередодні Великодня зафіксували ліквідацію десяти російських військових.
Варто зауважити, що партизани не приховують, що активно стежать за окупантами у Маріуполі.
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