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Окупанти формують "реєстр небажаних мешканців" Маріуполя: кому не дозволятимуть жити у місті

Україна, Четвер 09 травня 2024 15:22
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Окупанти формують "реєстр небажаних мешканців" Маріуполя: кому не дозволятимуть жити у місті Фото: реєстр небажаних мешканців Маріуполя (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни формують "реєстри" мешканців Маріуполя, яким буде заборонено проживати у місті. Дані введення окупанти здійснюють на тлі побоювань активізації української "агентури".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву" в Telegram.

Так, йдеться як про тих, хто підлягає депортації й тих хто не зможе повернутись.

"Через різні обставини до міста повернулись 600 мешканців, але окупанти бояться повернення "агентури" Сил Оборони, тому й створюють відповідний реєстр

"Маємо черговий злочин РФ, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано ЗС РФ, через політику Кремля", - пояснюють в ЦНС.

Водночас, як зазначають у Центрі нацспротиву, до Маріуполя завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії, через що у регіоні змінюється демографічний склад населення.

Ліквідація окупантів на території Маріуполя

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі напередодні Великодня зафіксували ліквідацію десяти російських військових.

Варто зауважити, що партизани не приховують, що активно стежать за окупантами у Маріуполі.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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