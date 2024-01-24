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На окупованих територіях України зупинилась низка підприємств: названо причину

Фото: підприємства зупинились у Донецьку через брак енергетиків (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через знеструмлення на окупованих територіях України зупинились низка підприємств. Поновити електропостачання загарбники не можуть через нестачу енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Спротив".

"Окупанти не можуть поновити подачу електроенергії на тимчасово окупованих територіях через дефіцит працівників енергетичної галузі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, знеструмлення населених пунктів відбувається через погодні умови, а ворог не встигає поновити подачу електроенергії - в результаті у Донецьку зупинився хлібзавод, й хліб завозять у місто з Маківки.

"Наразі в Донецьку працює лише 25% електриків від потреби, загалом схожа картина в більшості інших комунальних підприємств. Більшість працівників, або були мобілізовані, або залишили регіон", - додали у "Спротиві".

Ситуація на ТОТ України

Окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Окрім того, окупанти залишили шахти Луганської області без фінансування. Зокрема, у Сорокіному налічують лише по 15% від належного грошового забезпечення.

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