На оккупированных территориях Украины остановился ряд предприятий: названа причина

"Оккупанты не могут возобновить подачу электроэнергии на временно оккупированных территориях из-за дефицита работников энергетической отрасли", - говорится в сообщении.

В частности, обесточивание населенных пунктов происходит из-за погодных условий, а враг не успевает возобновить подачу электроэнергии - в результате в Донецке остановился хлебзавод и хлеб завозят в город из Маковки.

"Сейчас в Донецке работает только 25% электриков от потребности, в целом похожая картина у большинства других коммунальных предприятий. Большинство работников либо были мобилизованы, либо покинули регион", - добавили в "Сопротивлении".

Ситуация на ВОТ Украины

Оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченнной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Кроме того, оккупанты оставили шахты Луганской области без финансирования. В частности, в Сорокино насчитывают всего по 15% от должного денежного довольствия.