На окупованих територіях України примусово мобілізовують мігрантів з Азії, - ЦНС

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення, Кремль завозив на тимчасово окуповані території мігрантів як дешеву робочу силу для будівництва знищених агресором будинків. Однак наразі через кризу будівельна галузь у РФ зупиняється, а мігрантам пропонують іти до лав ворожої армії.

"Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт й обіцяють, що служити вони будуть у другій лінії. Однак фактично після цього їх відправляють на полігони, що розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а після відправляють у м’ясні штурми", - йдеться у повідомленні.