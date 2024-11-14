На окупованих територіях України примусово мобілізовують мігрантів з Азії, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України поліцейські тиснуть на мігрантів із Центральної Азії та змушують їх укладати контракти з армією РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення, Кремль завозив на тимчасово окуповані території мігрантів як дешеву робочу силу для будівництва знищених агресором будинків. Однак наразі через кризу будівельна галузь у РФ зупиняється, а мігрантам пропонують іти до лав ворожої армії.
"Офіційно мігрантів викликають на допити, де пропонують укласти контракт й обіцяють, що служити вони будуть у другій лінії. Однак фактично після цього їх відправляють на полігони, що розташовані вздовж лінії бойового зіткнення, а після відправляють у м’ясні штурми", - йдеться у повідомленні.
На окупованих територіях України російські загарбники припинили виплати зарплат залізничникам. При цьому окупанти перетворили депо на ремонтні бази пошкодженої техніки.
Також на окупованих територіях посилюється криза в будівельній галузі. Вона спостерігається і в Російській Федерації.
А у тимчасово окупованих районах Херсонської області, росіяни відбирають у фермерів не лише зерно, а й овочі.
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