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На оккупированных территориях Украины принудительно мобилизуют мигрантов из Азии, - ЦНС

Фото: россияне заставляют трудовых мигрантов из Азии идти на войну (elheraldodesaltillo.mx)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Украины полицейские оказывают давление на мигрантов из Центральной Азии и заставляют их заключать контракты с армией РФ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, Кремль завозил на временно оккупированные территории мигрантов как дешевую рабочую силу для строительства уничтоженных агрессором домов. Однако сейчас из-за кризиса строительная отрасль в РФ останавливается, а мигрантам предлагают идти в ряды вражеской армии.

"Официально мигрантов вызывают на допросы, где предлагают заключить контракт и обещают, что служить они будут во второй линии. Однако фактически после этого их отправляют на полигоны, расположенные вдоль линии боевого соприкосновения, а после отправляют в мясные штурмы", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Украины российские захватчики прекратили выплаты зарплат железнодорожникам. При этом оккупанты превратили депо в ремонтные базы поврежденной техники.

Также на оккупированных территориях усиливается кризис в строительной отрасли. Он наблюдается и в Российской Федерации.

А во временно оккупированных районах Херсонской области, россияне отбирают у фермеров не только зерно, но и овощи.

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