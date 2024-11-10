ua en ru
Нд, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі, - ЦНС

Неділя 10 листопада 2024 03:38
UA EN RU
На окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі, - ЦНС Фото: загарбники зіткнулися з кризою будівництва (facebook.com/luckyland dim)
Автор: Валерій Савицький

У Російській Федерації розгортається криза в будівельній галузі. Її наслідки відчуваються також на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Влада Росії через кризу зупинила пільгові іпотеки та зняла контроль над відсотками. Таким чином забудовники почали зупиняти будівництво об’єктів.

"На ТОТ Криму та Сходу України вже фіксується зупинка будівництва житлових будинків. Водночас звезених на схід з інших регіонів будівельників наразі не відпускають за межі їх розселення (гуртожитків)", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Днями стало відомо, що загарбники планують готувати новий персонал на окуповану Запорізьку АЕС на курсах, тривалістю лише кілька місяців. Причиною став кадровий голод на ТОТ.

Після атака Сил оборони, росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську Запорізької області.

Крім того, ворог придумав новий підступний метод примусової паспортизації жителів окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено, будуть готувати зустріч, - МЗС
Діалог між Зеленським та Трампом вже налагоджено, будуть готувати зустріч, - МЗС
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії