На окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі, - ЦНС

У Російській Федерації розгортається криза в будівельній галузі. Її наслідки відчуваються також на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"На ТОТ Криму та Сходу України вже фіксується зупинка будівництва житлових будинків. Водночас звезених на схід з інших регіонів будівельників наразі не відпускають за межі їх розселення (гуртожитків)", - йдеться у повідомленні.

Влада Росії через кризу зупинила пільгові іпотеки та зняла контроль над відсотками. Таким чином забудовники почали зупиняти будівництво об’єктів.

Ситуація на окупованих територіях

Днями стало відомо, що загарбники планують готувати новий персонал на окуповану Запорізьку АЕС на курсах, тривалістю лише кілька місяців. Причиною став кадровий голод на ТОТ.

Після атака Сил оборони, росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську Запорізької області.

Крім того, ворог придумав новий підступний метод примусової паспортизації жителів окупованих територій.

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