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РФ планує змусити фермерів в окупації віддавати зібрані овочі, - ЦНС

Вівторок 12 листопада 2024 02:00
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РФ планує змусити фермерів в окупації віддавати зібрані овочі, - ЦНС Фото: ворог створює механізм, щоб вилучати овочі фермерів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти почнуть відбирати не лише зерно, але й зібрані овочі у фермерів в окупації. Зокрема, мова йде про захоплену частину Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, росіяни створюють ще один "державний закупівельний оператор", який призначений для відбирання у фермерів овочів. Тобто, як і у ситуації з зерном, з наступного року фермери мають здавати державі весь зібраний врожай за фіксованою ціною, яка є нижче ринкової.

Вже після цього через дотичні до гауляйтерів структури овочі будуть реалізовуватимь за ринковою ціною. Однак вся різниця буде осідати в кишенях колаборантів.

"Водночас фермери будуть отримувати дотації, які є методом контролю держави, адже фактично росіяни позбавляють аграріїв прибутку й натомість роблять залежними від компенсацій", - резюмували у ЦНС.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Центрі національного спротиву повідомили, що ворог планує вивезти понад 300 тонн соняшнику з тимчасово окупованої Луганської області.

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