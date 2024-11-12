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Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат, - ЦНС

Вівторок 12 листопада 2024 03:33
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Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат, - ЦНС Фото: залізничники не отримують гроші місяцями (GettyImages)
Автор: Едуард Ткач

На тимчасово окупованих територіях ворог не платить гроші залізничникам. У зв'язку з цим зростає заборгованість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційний ресурс наголосив, що Кремль захопивши залізничну інфраструктуру на українських територіях, які в окупації, місяцями не виплачує заробітну плату місцевим залізничникам, які не виїхали з регіону. Як наслідок, створений залізничний окупаційний оператор не доукомплектований працівниками.

Водночас, поки пропаганда РФ обіцяє відновити пасажирське сполучення, ворог використовує залізниці суто з військовою метою. Ба більше, окупанти перетворили депо на ремонтні бази пошкодженої техніки.

Нагадаємо, у серпні Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники систематично не виплачують зарплати бюджетникам в окупованому Луганську. Зокрема, проблема торкнулася водіїв трамваїв і тролейбусів.

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