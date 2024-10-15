Не на окупованих територіях. В ЦПД припустили, де Росія може застосувати військових КНДР
Російська Федерація може застосувати військовий Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у Курській області. Втім, не виключається, що пізніше вони можуть опинитись й на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області, але не виключається, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України разом з бурятами", - написав Коваленко.
Можливе відправлення північнокорейських військових в Україну
Нещодавно ЗМІ повідомили, що кілька тисяч військовослужбовців з Північної Кореї проходять навчання на території Росії. Існує ймовірність, що до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні для участі у бойових діях.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен підкреслив, що ризик відправлення північнокорейських військових до України є цілком реальним.
За даними РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком було знищено понад 20 окупантів, серед яких ідентифікували офіцерів з Північної Кореї.
Зокрема, Коваленко зазначав, що менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Він також спростував інформацію про підготовку відправки 100 тисяч північнокорейських військових до України, назвавши її вигадкою.
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