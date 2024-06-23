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На окупованих територіях масово набирають приставів до фейкових судів, - ЦНС

Фото: на ТОТ загарбники готують приставів до фейкових судів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що "суддів", які виносять юридично нікчемні вироки громадянам України на тимчасово окупованих територіях, призначають із РФ, а їхню "обслугу" намагаються набрати з місцевих. Наразі росіяни активно шукають приставів.

"Якщо на ТОТ Херсонщини навіть відкрили "школу приставів", то на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя беруть усіх без досвіду будь-якої роботи. Обіцяють соціальний пакет та високі для захопленого регіону зарплату", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Днями стало відомо, що загарбники готуються до вивозу музейних цінностей у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, на окупованих територіях планують готувати офіцерів служби РЕБ.

А у тимчасово окупованому Донецьку загарбники відкрили "солдатську бібліотеку".

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