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У Донецьку окупанти відкрили "солдатську бібліотеку": що відомо і навіщо вона

Неділя 16 червня 2024 04:47
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У Донецьку окупанти відкрили "солдатську бібліотеку": що відомо і навіщо вона Фото: книги на полицях у бібліотеці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В одній з лікарень тимчасово окупованого Донецька відкрили солдатську бібліотеку. Її суть - формувати відчуття причетності молодшого молодого покоління до "русской ідентичності" і героїв так званої "СВО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

"Солдатську бібліотеку відкрили в одній із лікарень тимчасово окупованого Донецька. Акція у кращих совкових традиціях супроводжувалася урочистими заходами й, звичайно, із залученням дітей. Самих же “героїв” на заході не спостерігалося", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на дітей покладено головне завдання - наповнити фонд бібліотеки. І не тому, що бракує коштів на придбання відповідної літератури. Суть проєкту в тому, щоб формувати відчуття причетності молодого покоління до "русской ідентичності" і героїв "СВО".

"Звичайно, тематика книжкового фонду виключно про подвиги "дєдов" що воювали й обов’язково російська класика. Поки що назбирали дві полички літератури", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, британська газета The Independent в спеціальному розслідуванні дізналась, що російські загарбники після викрадення українських дітей пропонували їм 100 000 рублів за переїзд до російських міст на їх вибір.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Білий дім має нові і достовірні повідомлення про те, що Росія розміщує анкети викрадених українських дітей на російських сайтах з усиновлення.

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