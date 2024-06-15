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Окупанти готуються до вивозу музейних цінностей з Криму, - ЦНС

Субота 15 червня 2024 01:02
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Окупанти готуються до вивозу музейних цінностей з Криму, - ЦНС Ілюстративне фото: Центральний музей Тавриди в окупованому Сімферополі (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Криму так званий "департамент адміністрації", що відповідає за історичні артефакти та об'єкти культури на півострові, видав наказ готувати музейні цінності до вивезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

В тимчасово окупованому Криму так званий "департамент адміністрації", що відповідає за історичні артефакти та об'єкти культури на півострові, видав наказ готувати музейні цінності до вивезення.

У листі "мінкульту" в окупованому Криму на адресу керівників музейних установ захопленого українського півострова це пояснюється метою "евакуації" наявних цінностей, але причини в документі не вказуються.

У Центрі звертають увагу, що, найімовірніше, найбільш вартісні екземпляри збираються перевезти з окупованого Криму у Росію.

Зазначається, що у відповідному листі, який ЦНС отримав у розпорядження, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік "місць евакуації цінностей" - на випадок катастроф або воєнних дій.

Окупанти готуються до вивозу музейних цінностей з Криму, - ЦНС

"Адміністраціям" музеїв на окупованій території Криму було надано час на відповідь до 1 липня.

"Ще один пункт із листа свідчить, що принаймні частину пам'яток культури та історії вивозитимуть саме за межі півострова", - розповіли у Центрі.

Крім того, є дані, що окупанти намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у захопленому Криму. Так, на півострові музейники наразі створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам'яток історії - йф відомості вони передають до електронного музейного фонду РФ.

"За старою російською традицією Москва готується до пограбування кримських музеїв та вивезення найцінніших експонатів, коли росіянам прийде час покинути Крим", - зазначають в ЦНС.

Нагадаємо, за даними управління музейної справи Міністерства культури України, через рік після російської окупації в Криму залишилися лише 1,2 млн з 12 млн об'єктів музейного фонду.

Також варто зазначити, що ще восени 2022 року стало відомо про розробку окупантами "плану евакуації" археологічних знахідок з коштовних металів з музеїв, які розташовані на окупованій території Криму. Вивезти їх збиралися на територію РФ.

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