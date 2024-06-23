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На оккупированных территориях массово набирают приставов в фейковые суды, - ЦНС

Фото: на ВОТ захватчики готовят приставов к фейковым судам (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики на временно оккупированных территориях активно набирают судебных приставов в фейковые суды из числа местного населения.

Отмечается, что "судей", которые выносят юридически ничтожные приговоры гражданам Украины на временно оккупированных территориях, назначают из РФ, а их "обслугу" пытаются набрать из местных. Сейчас россияне активно ищут приставов.

"Если на ВОТ Херсонщины даже открыли "школу приставов", то на временно оккупированных территориях Запорожья берут всех без опыта любой работы. Обещают социальный пакет и высокие для захваченного региона зарплату", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На днях стало известно, что захватчики готовятся к вывозу музейных ценностей во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, на оккупированных территориях планируют готовить офицеров службы РЭБ.

А во временно оккупированном Донецке захватчики открыли "солдатскую библиотеку".

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