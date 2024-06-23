На оккупированных территориях массово набирают приставов в фейковые суды, - ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях активно набирают судебных приставов в фейковые суды из числа местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что "судей", которые выносят юридически ничтожные приговоры гражданам Украины на временно оккупированных территориях, назначают из РФ, а их "обслугу" пытаются набрать из местных. Сейчас россияне активно ищут приставов.

"Если на ВОТ Херсонщины даже открыли "школу приставов", то на временно оккупированных территориях Запорожья берут всех без опыта любой работы. Обещают социальный пакет и высокие для захваченного региона зарплату", - говорится в сообщении.