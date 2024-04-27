На окупованих територіях дітей примусово навчатимуть керувати БПЛА, - ЦНС

У Кремлі пообіцяли оснастити навчальні заклади учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання.

"З огляду на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових. Навчитися цьому має кожен учень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів, порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.