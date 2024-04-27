На оккупированных территориях детей будут учить управлять БПЛА, - ЦНС

В Кремле пообещали оснастить каждое заведения учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения.

"Учитывая критическую нехватку педагогов на временно оккупированных территориях, к таким занятиям скорее всего будут привлекать именно российских военных. Научиться этому должен каждый ученик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям, нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования.