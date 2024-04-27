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На оккупированных территориях детей будут учить управлять БПЛА, - ЦНС

Фото: украинских детей учат собирать беспилотники для армии РФ (facebook.com/ГПСУ)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Украины с первого сентября 2024 года во всех школах будет введен новый предмет - курс по управлению БПЛА. К тому времени навыки управления дронами будут получать в специализированных кружках.

В Кремле пообещали оснастить каждое заведения учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения.

"Учитывая критическую нехватку педагогов на временно оккупированных территориях, к таким занятиям скорее всего будут привлекать именно российских военных. Научиться этому должен каждый ученик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям, нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования.

Ситуация на оккупированных территориях

На оккупированных территориях из-за недостатка педагогических работников, оккупанты назначают директорами учебных мероприятий дворников и лаборантов.

Также захватчики сформировали орган контроля пропаганды в школах оккупированных территорий.

Кроме того, россияне подготовили новую ловушку для аграриев на временно оккупированных территориях.

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