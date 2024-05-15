На окупованих територіях бракує 3 тисяч медиків: ранені загарбники в критичній ситуації

Поранені російські загарбники опинились у складному становищі через неможливість отримання медичної допомоги. Надто ситуація є критичною на окупованих територіях, де спостерігається значний дефіцит кадрів у сфері медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram .

Як зазначають у Центрі нацспротиву, у РФ спостерігається критична ситуація із лікуванням тих, кому вдалося вижити у війні в Україні. Там бракує лікарень і спеціалістів, а також присутня бюрократія, яка місяцями не дозволяє оформити відповідний статус та пільги.

"Тому більшість тих, хто вижив таки не доживає до інвалідності", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що про тимчасово окуповані території України йде окрема мова.

"Тут російських загарбників практично не лікують. У лікарнях на цих територіях просто відсутні медичні працівники. Щоб вирішити ситуацію, їх завозять із далеких регіонів РФ на такі собі ротації. Здебільшого це студенти або нефахові спеціалісти", - зазначають в Центрі нацспротиву.

За їх даними, наразі на тимчасово окупованих територіях бракує понад 3 тисячі медиків.

"А ще апогею досягає ситуація із браком медикаментів, місцеві мешканці не можуть купити ліки першої необхідності в аптеках", - повідомляється наостанок.