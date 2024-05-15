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На окупованих територіях бракує 3 тисяч медиків: ранені загарбники в критичній ситуації

Україна, Середа 15 травня 2024 15:51
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На окупованих територіях бракує 3 тисяч медиків: ранені загарбники в критичній ситуації Фото: ранені загарбники стикаються зі складнощами через брак медиків (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Поранені російські загарбники опинились у складному становищі через неможливість отримання медичної допомоги. Надто ситуація є критичною на окупованих територіях, де спостерігається значний дефіцит кадрів у сфері медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

Як зазначають у Центрі нацспротиву, у РФ спостерігається критична ситуація із лікуванням тих, кому вдалося вижити у війні в Україні. Там бракує лікарень і спеціалістів, а також присутня бюрократія, яка місяцями не дозволяє оформити відповідний статус та пільги.

"Тому більшість тих, хто вижив таки не доживає до інвалідності", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що про тимчасово окуповані території України йде окрема мова.

"Тут російських загарбників практично не лікують. У лікарнях на цих територіях просто відсутні медичні працівники. Щоб вирішити ситуацію, їх завозять із далеких регіонів РФ на такі собі ротації. Здебільшого це студенти або нефахові спеціалісти", - зазначають в Центрі нацспротиву.

За їх даними, наразі на тимчасово окупованих територіях бракує понад 3 тисячі медиків.

"А ще апогею досягає ситуація із браком медикаментів, місцеві мешканці не можуть купити ліки першої необхідності в аптеках", - повідомляється наостанок.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, через високі втрати серед особового складу загарбники були змушені розгортати додаткові морги на території окупованої Луганської області.

Також ми повідомляли, що окупантам не вистачає фельдшерів і медиків.

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