На оккупированных территориях не хватает 3 тысяч медиков: раненые захватчики в критической ситуации

Раненые российские захватчики оказались в сложном положении из-за невозможности получения медицинской помощи. Особенно ситуация критическая на оккупированных территориях, где наблюдается значительный дефицит кадров в сфере медицины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram .

Как отмечают в Центре нацсопротивления, в РФ наблюдается критическая ситуация с лечением тех, кому удалось выжить в войне в Украине. Там не хватает больниц и специалистов, а также бюрократия, которая месяцами не позволяет оформить соответствующий статус и льготы.

"Поэтому большинство выживших не доживает до инвалидности", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что о временно оккупированных территориях Украины идет отдельный язык.

"Здесь российских захватчиков практически не лечат. В больницах на этих территориях просто отсутствуют медицинские работники. Чтобы разрешить ситуацию, их завозят из дальних регионов РФ на ротации. В основном это студенты или непрофессиональные специалисты", - отмечают в Центре нацсопротивления.

По их данным, сейчас на временно оккупированных территориях не хватает более 3 тысяч медиков.

"А еще апогея достигает ситуация с нехваткой медикаментов, местные жители не могут купить лекарства первой необходимости в аптеках", - сообщается напоследок.