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Через великі втрати на війні РФ змушена збільшувати кількість моргів у Луганській області

Середа 15 травня 2024 02:46
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Через великі втрати на війні РФ змушена збільшувати кількість моргів у Луганській області Ілюстративне фото: РФ розгортає морги через втрати на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Через високі втрати особового складу росіяни були змушені розгортати додаткові морги на території окупованої Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

За даними відомства, через активний наступ у Росії значно зріс рівень втрат серед особового складу. Саме тому окупанти змушені нарощувати кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

Нові морги Росія розгортає переважно на окупованій території Луганської області. При цьому, росіяни розміщають морги у приміщеннях, які не призначені для цього - туди звозять тіла з півночі Харківської області.

"Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця Володимира Путін, коли РФ експортує солдат в ніш країні й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп", - пише ЦНС.

Нагадаємо, до цього РФ збільшувала кількість моргів та пересувних крематоріїв під час наступу на Авдіївку. Тоді росіяни практикували м'ясні штурми.

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