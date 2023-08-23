Росіянам на захоплених територіях України не вистачає студентів і фельдшерів, - ЦНС

Росіяни на захоплених територіях України зафіксували значний дефіцит абітурієнтів в "університетах". Також окупантам не вистачає фельдшерів і медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Проблеми з абітурієнтами

Зазначається, що окупаційні "адміністрації" тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей провалили вступну кампанію у фейкові "заклади вищої освіти".

Окупанти створили на базі захоплених приміщень українських університетів свої "заклади освіти", але не можуть знайти туди студентів та абітурієнтів. Дипломи цих "університетів" не визнаються ніким, навіть роботодавцями самої РФ.

У ЦНС пояснили, що відтак ворог скасував вступні іспити, зробив навчання безкоштовними й обіцяє програму обміну до російських університетів.

"Проте навіть така "мотивація" не допомогла і "заклади освіти" отримали заповненість у 40-50% від кількості навчальних місць", - додали у Центрі нацспротиву.

Дефіцит фельдшерів

Також у ЦНС повідомили, що окупанти відчувають значний кадровий дефіцит на тимчасово окупованих територіях через небажання місцевих співпрацювати з ними.

Зокрема окупанти не можуть знайти фельдшерів на постійній основі, відтак місцеве населення позбавлене можливості отримувати медичні послуги.

Ворог проводить політику завезення на окупованих територіях України росіян, але переважна кількість відмовляється їхати в Україну через бойові дії. Цим людям обіцяють платити мільйон рублів за згоду переїхати на захоплені землі, проте це не допомагає вирішити проблему.

Що відбувається на окупованих територіях України

Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни можуть провести на окупованих територіях України мобілізацію. Це, ймовірно, станеться після так званих "виборів".

Також росіяни розробили так званий "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя. Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ.