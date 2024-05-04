На окупованих територіях до 9 травня організовують виставки на честь загарбників, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях у захоплених музеях російські загарбники запускають експозиції на честь ліквідованих загарбників "Спеціальної воєнної операції" (СВО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що Кремль знищує всі згадки про учасників Другої світової війни та нівелює досягнення країн-переможниць. Взамін режим Путіна до "9 травня" відкриває нові експозиційні зали у краєзнавчих музеях на тимчасово окупованих територіях України.

"На це Кремль спрямував 8 млн рублів. До нових залів обов'язкова екскурсія всіх учнів місцевих шкіл. Зали проводять паралель між подіями Другої світової та бойовиками ЗС РФ, ігноруючи факт окупації України", - йдеться у повідомленні.