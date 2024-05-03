Росія відправить на війну проти України 1300 попів РПЦ, - Центр нацспоротиву
Російська православна церква планує направити на фронт в Україну близько 1300 священників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву" в Telegram.
Як зазначив митрополит РПЦ Ставропольський і Невинномиський Кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ, їх буде спрямовано на фронт "для духовної допомоги російським військовослужбовцям".
Московський піп стверджує, що сьогодні Міноборони РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою і "це питання вирішиться найближчим часом".
"І так воно і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кіріл є агентом КДБ по кличці "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ РФ. Його попередник Алєксєй ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов", - пояснюють в ЦНС.
У ЦНС зауважили, що у війні проти України Кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури.
"Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан", - наголошують в повідомленні.
Зокрема у Центрі нацспротиву наводять окремий приклад, коли ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році парафіяни РПЦ організовували багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити російську армію.
Боротьба з РПЦ МП в Україні
Нагадаємо, у грудні 2023 року Україна оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва).
Минулого року патріарх РПЦ Кирило заявив, що смерть під час виконання військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".
Також у грудні минулого року протоієрею РПЦ із окупованого Криму Дмитру Кроткову було повідомлено про підозру. Він "благословляв" терористів на вбивства українців та поставляв ворогу ударні дрони.
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