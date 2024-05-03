Росія відправить на війну проти України 1300 попів РПЦ, - Центр нацспоротиву

Російська православна церква планує направити на фронт в Україну близько 1300 священників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Центр національного спротиву " в Telegram.

Як зазначив митрополит РПЦ Ставропольський і Невинномиський Кирило в ефірі російського пропагандистського ТБ, їх буде спрямовано на фронт "для духовної допомоги російським військовослужбовцям".

Московський піп стверджує, що сьогодні Міноборони РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою і "це питання вирішиться найближчим часом".

"І так воно і є. Адже відомі факти про те, що глава кремлівської церкви патріарх Кіріл є агентом КДБ по кличці "Михайлов" і має генеральське звання ФСБ РФ. Його попередник Алєксєй ІІ (Олексій Рідігер) також був агентом КДБ під псевдонімом "Дроздов", - пояснюють в ЦНС.

У ЦНС зауважили, що у війні проти України Кремль значною мірою покладається на підконтрольні йому релігійні структури.

"Домінуючою тут є саме РПЦ, яка за часи свого існування створила потужну мережу в Україні й стала ідеальним інструментом для промивки мізків своїх прихожан", - наголошують в повідомленні.

Зокрема у Центрі нацспротиву наводять окремий приклад, коли ще на початку вторгнення в Україну у 2014 році парафіяни РПЦ організовували багатолюдні хресні ходи аби завадити українським захисникам не пропустити російську армію.