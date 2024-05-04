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На оккупированных территориях к 9 мая организовывают выставки в честь захватчиков, - ЦНС

Суббота 04 мая 2024 23:41
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На оккупированных территориях к 9 мая организовывают выставки в честь захватчиков, - ЦНС Фото: к 9 мая оккупанты героизируют "подвиги" участников войны против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях в захваченных музеях российские захватчики запускают экспозиции в честь ликвидированных захватчиков "Специальной военной операции" (СВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что Кремль уничтожает все упоминания об участниках Второй мировой войны и нивелирует достижения стран-победительниц. Взамен, режим Путина к "9 мая" открывает новые экспозиционные залы в краеведческих музеях на временно оккупированных территориях Украины.

"На это Кремль направил 8 млн рублей. В новые залы обязательна экскурсия всех учеников местных школ. Залы проводят параллель между событиями Второй мировой и боевиками ВС РФ, игнорируя факт оккупации Украины", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

Тем временем Россия планирует отправить на фронт более 1000 попов РПЦ.

Захватчики превратили временно оккупированный Донецк в приют рецидивистов РФ.

Кроме того, россияне выселяют украинцев из нескольких населенных пунктов в оккупированных районах Херсонской области.

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