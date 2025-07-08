В окупованих Сватовому та Старобільську "прильоти" дронів (фото)

Невідомі дрони у вівторок, 8 липня, атакували тимчасово окуповані міста Сватове і Старобільськ у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сіверськодонецької районної військової адміністрації Романа Власенка в Telegram.
"Дронова небезпека на окупованих територіях Луганської області. Повідомляється про "прильоти" у Старобільську та у Сватовому", - написав Власенко.
Він уточнив, що так званий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник поскаржився, що по центрах Старобільська, Біловодська і Сватового було завдано ударів.
У мережі з'явилася інформація, що у Біловодську внаслідок атаки було пошкоджено колишню будівлю прикордонної служби.
Нагадаємо, 30 червня в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. У ЗМІ з'явилася інформація, що місто атакували ракети.
У мережі поширювали чутки про удар по розташуванню штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.
Уже 1 липня в Генштабі ЗСУ підтвердили, що внаслідок успішного удару було пошкоджено пункт управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
Також учора, 7 липня, українські воїни вдарили по заводу в Московській області, де росіяни виробляють бойові частини для дронів-камікадзе "Шахед".
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