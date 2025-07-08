В окупованих Сватовому та Старобільську "прильоти" дронів (фото)

"Дронова небезпека на окупованих територіях Луганської області. Повідомляється про "прильоти" у Старобільську та у Сватовому", - написав Власенко.

Фото: у Сватовому і Старобільську були "прильоти" (t.me/Trikutnik_UA)

Він уточнив, що так званий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник поскаржився, що по центрах Старобільська, Біловодська і Сватового було завдано ударів.

У мережі з'явилася інформація, що у Біловодську внаслідок атаки було пошкоджено колишню будівлю прикордонної служби.

Фото: наслідки атаки на Біловодськ (t.me/Trikutnik_UA)